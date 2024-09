Simon Abkarian présente au Théâtre de l’Épée de Bois le bouleversant Ménélas Rebétiko Rapsodie, magnifique plainte d’amour et d’abandon, ainsi que Hélène après la chute.

À rebours de la tradition qui fait de Ménélas un veule incapable de tenir cloîtrée la putain détestable responsable de la guerre de Troie, Simon Abkarian imagine et interprète un Ménélas hautain dans son désespoir, digne et poignant dans sa peine. Un « écorché » dont tout le discours est obnubilé par son objet, incapable de lever le siège de son obsession, comme un Grec devant Troie, comme Ménélas face à lui-même, jaloux de celui qu’il était quand Hélène était sienne. Impénitent bavard, Abkarian campe un Ménélas tout en paradoxes. Grigoris Vasilas au chant et au bouzouki et Giannis Evangelou à la guitare accompagnent la lamentation de l’abandonné. Le rebétiko enveloppe le conteur et soutient sa peine.

Amoureux, encore et toujours

Ce chant des exilés refugiés dans les bouges du Pirée vient de cette Asie Mineure où furent massacrés les Arméniens et ensanglantés les autels troyens. Simon Abkarian, auteur inspiré et interprète incandescent de ce texte poétique à la beauté drue, est magnifique. Dix ans après Ménélas rebétiko rapsodie, où il faisait entendre génialement le désespoir du roi de Sparte, Simon Abkarian a mis en scène les retrouvailles d’Hélène et de Ménélas dans Hélène après la chute. Un corps à corps entre deux solitudes, entre un piano et des silences, interprété par Aurore Frémont et Brontis Jodorowsky.

Catherine Robert