Avec le musicien afghan Esmatullah Alizadah et la comédienne Angèle Garnier, Fabrice Melquiot a créé une partition qui claque autour d’une rupture amoureuse, qui fut créée à l’occasion du Festival Odyssées en Yvelines en mars dernier.

Dans cette histoire de rupture amoureuse entre Aref, musicien afghan réfugié en France, et Bahia, comédienne française qui l’a rencontré dans un centre d’accueil, la vraie vie imprègne la fiction de belle manière. Fabrice Melquiot l’a écrite en s’inspirant du parcours du musicien Esmatullah Alizadah, issu de la minorité Hazara et originaire de Bamyan, dont le talent et le succès furent reconnus avant que l’effroyable répression des Talibans, revenus au pouvoir en 2021, le contraigne à l’exil. C’est lui qui a signé la musique de la pièce, jouant notamment du dambura, un luth traditionnel, lui aussi qui interprète Aref, tandis que Bahia est incarnée par la talentueuse Angèle Garnier. Tous deux se présentent en début de spectacle. Lui qui parle pachto, persan et anglais, dans un français qu’il apprend à maîtriser. Elle qui porte l’essentiel du texte, un flot rageur qui claque comme du rap en exprimant le refus qu’Aref la quitte.

Une amoureuse qui enrage

La partition écrite en alexandrins est structurée en trois mouvements, ou trois rounds. Bahia se révolte contre la rupture, tout entière tournée vers sa souffrance d’amoureuse tentant de ramener Aref dans son giron, laissant de côté les souffrances d’exilé d’Aref, qui tente de se faire une place dans un monde qui ne l’attend pas. « Afghan, oui et alors ? Hazara mais encore ? Je toise ton exil avec des mots d’amour. » Portée avec fougue et intensité par Angèle Garnier, Bahia enrage dans une langue singulière, impétueuse et tranchante, emplie d’émotions contradictoires. Elle revient sur leur rencontre au sein d’un centre d’accueil et sur leur histoire, raconte aussi celle douloureuse d’Aref, tandis que lui s’exprime par la musique. Un riche et intéressant spectacle, bien adapté à des collégiens.

Agnès Santi