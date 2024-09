Avec l’autrice Marie Dilasser, la metteure en scène Hélène Soulié crée une version contemporaine du conte Peau d’âne, où réel et fiction se mêlent pour dire la nécessité de l’écoute. Et la possibilité de la joie.

« Depuis les débuts de ma compagnie EXIT, je travaille théâtralement sur les mécaniques de pouvoir et de domination dans une démarche intersectionnelle. Depuis l’intime, je m’intéresse aux enjeux de classe ou de race, en interrogeant toujours des récits qui sous-tendent les réalités collectives sur lesquelles je me penche. L’idée de créer une version contemporaine de Peau d’âne me vient en 2021, à la lecture de La Familia grande de Camille Kouchner, récit fondateur pour la libération de la parole sur l’inceste en France, dans l’élan de #MeToo. Ce témoignage m’a tout de suite fait penser au conte, qui enfant provoquait chez moi un malaise que je n’expliquais pas. Or il s’agit tout de même de l’histoire d’un roi qui veut se marier avec sa fille, et qui n’est à aucun moment jugé pour cela. Cette histoire populaire a connu une vingtaine de versions au cours de l’Histoire, qui à chaque fois portent très fortement l’empreinte de leur époque. Avec Peau d’âne, la fête est finie, je m’inscris dans ce mouvement de réécriture propre au conte.

La fiction à la rescousse du réel

Cherchant à développer dans mon travail de mise en scène les nouvelles possibilités de récits offertes par un réel dynamité ou contaminé par une fiction, ou vice-versa, j’ai fait appel à l’autrice Marie Dilasser pour la création de ce spectacle. Nous avons écrit à quatre mains, dans un aller-retour constant entre le texte et le plateau et avec l’objectif d’une double adresse aux enfants et aux adultes. Dans notre conte actuel, porté par une esthétique très visuelle, on retrouve des éléments iconiques de la fable d’origine : une histoire de famille, un âne, une créature amie de la petite fille, un cake d’amour… Le reste est très différent, déjà parce que Peau d’âne, la fête est finie formule la violence qui n’est qu’à peine suggérée chez Perrault, Grimm, ou même dans l’adaptation cinématographique de Jacques Demy. Il ne s’agit pas toutefois d’effrayer notre jeune public, au contraire. En déployant au plateau un monde que nous aimerions voir exister dans la réalité, nous souhaitons ouvrir vers un possible où la joie domine. »

Propos recueillis par Anaïs Heluin