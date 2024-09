Hommage à Edward Bond au Théâtre-Studio Alfortville

Le dramaturge anglais Edward Bond, décédé le 3 mars dernier, a largement marqué le théâtre dont il faisait le lieu du questionnement et de la construction de l’humain. Le Théâtre-Studio d’Alfortville lui rend hommage le 5 octobre.

Lorsque le metteur en scène Christian Benedetti crée le Studio-Théâtre à Alfortville, en 1997, l’œuvre d’Edward Bond est connue en France depuis plusieurs années. Depuis les années 1980, le dramaturge anglais s’est éloigné de la scène institutionnelle britannique, où ses pièces ont provoqué quelques scandales. Le plus retentissant est celui qui entoure sa première pièce, Sauvés, en 1965. C’est avec ce texte que Benedetti commence son exploration du théâtre de Bond, qui en cherchant à rendre compte de l’expérience humaine individuelle et de la façon dont elle s’inscrit dans les violences de l’Histoire a fait bouger les lignes dramatiques du théâtre politique. Son parcours avec l’auteur, dont il fait un associé et le parrain de son théâtre, se poursuit avec d’autres mises en scène : Mardi (1998), Onze débardeurs (2001), Existence (2002) et plusieurs versions des Enfants dans différents pays. C’est pour célébrer ce compagnonnage intense, et au-delà l’importance de la personnalité disparue, que Christian Benedetti s’associe avec le chercheur et collaborateur d’Edward Bond David Tuaillon pour organiser une journée exceptionnelle. Y interviendront une trentaine d’artistes, analystes, universitaires, interprètes français et étrangers, pour donner à mesurer le poids de Bond, et les traces qu’il laisse dans le paysage théâtral actuel.

Anaïs Heluin