Festival Cadences 2023, à Arcachon et alentours

À l’initiative du Théâtre Olympia, toutes les danses investissent Arcachon et sa région pour une semaine lors du festival Cadences.

Pour sa nouvelle édition, le festival Cadences, qui fait danser Arcachon et sa région depuis plus de vingt ans, continue de revendiquer son éclectisme et prend de l’ampleur. Il s’étend en effet maintenant sur une semaine et se conjugue en collaboration avec douze villes partenaires, investies par près de vingt compagnies invitées. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le Théâtre Olympia déploie une programmation internationale conçue pour séduire tous les publics, mêlant talents confirmés et émergents. Sept grandes soirées verront se côtoyer le tout nouveau Giselle(s) imaginé par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault qui réactiveront à l’aune de notre époque contemporaine le mythe de cette jeune femme au cœur pur victime de la trahison de celui qu’elle aime ; l’urbain et flamboyant Sol Invictus d’Hervé Koubi ; ou Requiem, la mort joyeuse de Béatrice Massin, petit bijou de danse baroque.

La plage comme merveilleux décor

Du côté du Théâtre de la Mer, installé dans le cadre idyllique de la plage face à la grande bleue, Sofiane Tiet, tout juste lauréat du concours Sobanova, présentera sa première pièce Écho, qui met la singularité de chacun de ses interprètes au service d’une harmonie collective. Danseur de flamenco reconnu, Daniel Ramos nous fera lui aussi découvrir son premier opus en tant que chorégraphe, ConTRAcuerpo. La Smart Cie mêlera danse contemporaine, pointes, acrobaties aériennes et jongle pour notre plus grand plaisir. Quant à la délicieuse Ambra Senatore, elle partagera sa Partita, dialogue tout en légèreté et espièglerie entre clarinettiste et danseur ou danseuse. Sans oublier, évidemment, l’immanquable barre sur la plage qui, animée par Marie-Claude Pietragalla, fera s’animer nos corps de spectateurs.

Delphine Baffour