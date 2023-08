Claire Loreau et Nicolas Chaignau avaient conquis les spectateurs du Festival Off d’Avignon l’année dernière avec ce petit bijou d’improvisation.

Avec pour point de départ une banale conversation en voiture, et la comparaison entre une plage d’un village près d’Etretat et une autre du Havre, l’idée géniale de ce spectacle était lancée. Il fallait pourtant tout le talent des quatre performeurs, immenses dans leurs personnages bavards et capables de rebondir sur tout et n’importe quoi, pour que la pièce tienne la route. Et le miracle se produit dans cet OVNI théâtral et chorégraphique, où la parole coule à flots, dans des situations sans cesse remises en jeu par un gong sonore. Entre futilités, absurdités, poésie et humour, tout un univers se déploie. Mais ne nous y trompons pas : sous l’apparence de l’improvisation se cache un extraordinaire travail de corps, tout en précision, en finesse et en détails, qui fait également tout l’intérêt de la proposition des deux chorégraphes.

Nathalie Yokel