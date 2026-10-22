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Classique / Opéra - Agenda

Sibelius, Messiaen et Bruckner : Klaus Mäkelä dirige l’Orchestre de Paris à la Philharmonie

Sibelius, Messiaen et Bruckner : Klaus Mäkelä dirige l’Orchestre de Paris à la Philharmonie - Critique sortie Classique / Opéra Paris Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie
©Légende : Le chef Klaus Mäkelä Crédit : Marco Borggreve
Légende : Le chef Klaus Mäkelä Crédit : Marco Borggreve

Philharmonie / Orchestre de Paris

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Klaus Mäkelä dirige l’Orchestre de Paris dans deux programmes ambitieux, le premier à dominante finlandaise avec Sibelius et Salonen, l’autre avec deux ferventes fresques symphoniques de Messiaen et Bruckner.

Avec l’Orchestre philharmonique d’Oslo, Klaus Mäkelä a enregistré l’intégrale des symphonies de Sibelius pour le label Decca. Le chef finlandais fait redécouvrir une autre facette du génie du plus célèbre compositeur de son pays natal avec le cycle de quatre poèmes symphoniques, la Suite Lemminkäine, inspirée par des légendes nationales, et dont seul le deuxième, Le Cygne de Tuonela, est régulièrement joué. En prélude au Concerto pour piano n°5 de Beethoven confié aux doigts de Stephen Hough, la virtuosité de Helix de Esa-Pekka Salonen, basée sur une irrésistible accélération du tempo, fait entendre le compositeur, reconnu comme le successeur de Klaus Mäkelä à l’Orchestre de Paris. Face à la Symphonie n°7 de Bruckner, dont l’Adagio fervent rend hommage à Wagner, le deuxième programme déploie les chatoiements exaltés d’une vaste fresque en cinq parties, que Messiaen a dédiée aux morts de la guerre. Écrite pour bois, cuivres et percussions métalliques, Et expecto resurrectionem mortuorum progresse des ténèbres du De Profundis vers la lumière irradiante de la résurrection.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Sibelius, Messiaen et Bruckner : Klaus Mäkelä dirige l’Orchestre de Paris à la Philharmonie
du mercredi 2 décembre 2026 au mercredi 9 décembre 2026
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

Les 2, 3 et 9 décembre à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

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