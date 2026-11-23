La Maîtrise de Radio France célèbre le cinquantième anniversaire de la mort de Britten avec la Cantate Saint-Nicolas, aux côtés du Chœur et du Philharmonique de Radio France, sous la baguette de Lionel Sow, et, quelques jours plus tard, sous la direction de Sofi Jeannin, le cycle A Ceremony of Carols.

Britten compte parmi les grands compositeurs de musique chorale du répertoire, porté par une large pratique amateur dans toute son Angleterre natale. La Cantate Saint-Nicolas, créée en ouverture du premier festival d’Aldeburgh en 1948, l’illustre avec une vaste partition retraçant la vie de l’évêque Nicolas de Myre, saint recyclé dans le personnage légendaire fêté quelques semaines avant Noël. Dans ce même esprit des célébrations de fin d’année, Vaughan Williams a écrit en 1912 une Fantasia on Christmas Carols inspirée par des chants populaires. Britten a également contribué au genre avec le cycle A Ceremony of Carols, pour voix d’enfants, auréolées par des accords de harpe. Comme un miroir contemporain à cette assimilation des traditions, Fabien Waksman s’est emparé de textes venant des cinq continents dans Sumanga’, donné en première mondiale par la Maîtrise de Radio France.

Gilles Charlassier