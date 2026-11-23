La pianiste Caroline Sageman propose un « seule en scène » où, au piano, elle revient sur sa vie d’artiste, au son de Chopin, Liszt, Debussy ou Barbara.

Écrits par le metteur en scène Florient Jousse à partir d’entretiens avec la pianiste, ces Morceaux de vie sont une évocation intime du parcours de Caroline Sageman. Un parcours qui l’amène très tôt dans cet espace étonnant qu’est la vie de soliste, entre un piano et le public, tout en l’incitant à en sortir, pour transmettre sa connaissance du répertoire classique et pour en aborder tant d’autres. Jeune prodige, elle se produit en concert dès l’enfance, et fut lauréate du Concours Chopin de Varsovie à 17 ans. Elle fait vivre ici toutes ces musiques, sous ses doigts et par ses mots.

Jean-Guillaume Lebrun