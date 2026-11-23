Reprise de la production de l’opéra de Puccini, la dernière signée pour l’Opéra de Paris par Robert Wilson, disparu l’an dernier.

La longue histoire de Bob Wilson avec l’opéra, écrite durant un demi-siècle, depuis la création d’Einstein on the Beach de Philip Glass en 1976, n’est qu’une part d’un travail qui a toujours fait une large place à la musique, fût-elle seulement une musique de mots – on se souvient de son interprétation de Lecture on Nothing de John Cage au Festival Musica en 2012 ou de son travail sur les Sonates et partitas de Bach avec la violoniste Jennifer Koh et la chorégraphe Lucinda Childs.

L’essence musicale des œuvres

Pour autant, le metteur en scène n’a pas esquivé le grand répertoire lyrique. À l’Opéra de Paris, il l’a affronté avec toujours la volonté de retrouver l’essence musicale des œuvres, en évacuant les approches théâtrales conformistes ou, au contraire, abreuvées de surenchères visuelles. Le choix des œuvres lui-même est révélateur : de La Flûte enchantée à La Femme sans ombre, de Madame Butterfly à Pelléas et Mélisande, toutes donnent aux symboles une importance qui au moins égale celle de l’action. Il en va de même pour Turandot, où l’atmosphère compte bien plus que l’intrigue. Dans cette production, le travail sur l’espace, creusé par les lumières, étendu à toutes les dimensions de la scène, semble être tout entier dirigé vers l’écoute de la musique ; elle sera portée ici par Elza van den Heever puis Anna Pirozzi (Turandot) et Adriana González puis Gabriella Reyes (Liù), sous la direction d’Eun Sun Kim.

Jean-Guillaume Lebrun