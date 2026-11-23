Le Quatuor Ébène et le Quatuor Belcea se partagent l’intégrale des quatuors à cordes de Beethoven, l’un des monuments du répertoire, en amont du bicentenaire de la mort du compositeur allemand.

En seize quatuors à cordes, Beethoven a renouvelé un genre codifié par son mentor Haydn, et composé quelques sommets absolus du répertoire. Cinq ans après les six premiers de jeunesse, publiés dans l’opus 18, les trois dédiés au prince Razoumovsky, contemporains des Symphonies n°4, n°5 et n°6, développent la forme avec une originalité que les cinq opus de la dernière maturité vont faire exploser. Empreint d’un grand lyrisme, le n°12 donne une extension inhabituelle au scherzo. En cinq mouvements, auxquels on ajoute la Grande Fugue en finale, le n°13 bouleverse les constructions classiques, avec une intensité introspective que le mouvement lent du n°15 portera à son acmé. Chef-d’œuvre sans égal dans l’histoire de la musique, le n°14 juxtapose sept formes différentes : une fugue lente en introduction, un bref allegro, un récitatif de quelques dizaines de secondes, un vaste thème et variations, un scherzo, une longue ligne mélodique de vingt-huit mesures et un finale de forme sonate. Plus court et classique, le n°16 est resté célèbre pour sa question en épigraphe « Es muss sein ? ».