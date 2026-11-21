Dans Short Message Service, Suzanne de Baecque et Joachim Fossi partent de leur amitié réelle pour interroger les nouvelles formes d’amour. La tendresse et l’humour de ce duo ont de quoi faire chavirer les cœurs les plus endurcis.

Il a les yeux doux, peut-être un peu larmoyants. Il a le regard qui flanche. Après avoir erré, l’air égaré, parmi les spectateurs, Joachim Fossi se plante pile à la frontière de la salle et de la scène pour raconter l’histoire de son premier amour qu’il croyait éternel et qui ne le fut pas. Le conte de fées se termine par un SMS où la dulcinée qui l’a largué évoque la possibilité de retrouvailles un jour lointain. Heureusement, Suzanne de Baecque débarque pour déciller le garçon candide. Elle se lance dans une analyse du message, sans pitié pour son pote qui se décompose à mesure qu’elle met au jour la dure réalité : la rupture est sans appel. Simple et efficace, cette introduction de Short Message Service dont les deux artistes cosignent l’écriture et la mise en scène laisse deviner le rapport entre réalité et fiction qu’ils y déploient. En gardant leurs prénoms réels, ces deux comédiens qui se sont rencontrés à l’École du Nord dont ils sont sortis diplômés en 2011 affirment la dimension autobiographique de leur pièce. La tonalité légèrement décalée, le grain subtilement absurde de leur jeu et le contraste qu’ils établissent entre eux laissent deviner qu’une part de fiction se mêle à l’authentique dans cette création. On ne tarde pas non plus à saisir que les amours et désamours de Joachim et Suzanne ont avant tout valeur de point de départ et d’ancrage pour une exploration dans le vaste continent des pratiques amoureuses et amicales de leur génération.

L’amour au temps des applis

Une fois Suzanne endossant auprès de son ami effondré le rôle de coach amoureux très investi dans sa mission, Short Message Service prend la forme d’un récit initiatique façon journalisme gonzo. En relatant diverses aventures amoureuses dont ils sont les héros assez peu glorieux, les deux protagonistes font part au public, toujours dans une adresse très directe, de leurs rencontres et de leurs découvertes. La couleur quelque peu grotesque et absurde de la proposition permet aux deux complices de ne jamais poser de jugement définitif, ni sur les pratiques qu’ils traversent ni sur les quelques personnes dont ils relatent les témoignages. Thierry38 par exemple, qu’ils rencontrent sur une application, devient pour eux une sorte de guide en matière de liberté sexuelle. Sur les conseils de cet aîné, ils partent au Cap d’Agde, ce qui donne lieu aux séquences les plus intensément drôles et tragiques à la fois de cette création, où le rire est souvent le masque de la douleur et de la solitude. La composition assez morcelée de ce spectacle, où le jeu d’acteur se confond avec le jeu amoureux, ne peut que faire penser à un aîné plus ancien et connu que Thierry38, Roland Barthes. En prenant la suite des Fragments d’un discours amoureux, Short Message Service nous interroge sur les mutations des formes et du fond de l’échange amoureux au fil du temps.

Anaïs Heluin