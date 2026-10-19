Pour sa première mise en scène à la Comédie-Française, Julie Duclos porte son dévolu sur Ruy Blas de Victor Hugo, qui marque la réouverture de la Salle Richelieu. Dans un geste limpide et élégant, elle fait exister tous les genres et registres qui cohabitent dans ce chef-d’œuvre du drame romantique.

Le théâtre hugolien n’est guère un invité fréquent sur nos scènes, du fait certainement de la distance qui nous sépare de sa langue et de ses intrigues. Dans le contexte de mobilisation sociale où se tiennent les premières du Ruy Blas de Julie Duclos à la Comédie-Française, celle-ci résonne pourtant avec force avec l’actualité. Le héros éponyme de cette pièce écrite en 1838 et créée au Théâtre de La Renaissance – elle entrera au répertoire du Français en 1879 –, incarne selon les termes employés par l’auteur dans la préface de cette pièce « la voix du peuple opprimée par le roi et les Grands d’Espagne que représente le diabolique Don Salluste ». Lequel a été disgracié par la reine d’Espagne (Morgane Real) pour avoir mis enceinte une de ses servantes et avoir refusé de l’épouser. L’idéal de justice sociale qui anime le valet Ruy Blas (Stéphane Varupenne) et éclate au grand jour lorsque la vengeance machiavélique de Don Salluste (Thierry Hancisse) le mène brièvement au pouvoir fait écho aux revendications de la jeunesse d’aujourd’hui, face à un gouvernement dont ils se sentent méprisés. Julie Duclos qui s’y connaît en pièces historiques – son précédent spectacle était Grand Peur et Misère du IIIème Reich de Bertolt Brecht – autant que contemporaines n’a donc aucun besoin d’actualiser cette pièce, avec laquelle Victor Hugo fait accéder au rang de chef-d’œuvre le drame romantique qu’il a lui-même théorisé dans sa célèbre préface de Cromwell. Elle lui fait pleine confiance, ainsi qu’au spectateur à qui est laissée la liberté de ramener ou non au présent la fiction située en 1699 dans la cour d’Espagne.

Toutes les nuances d’Hugo

La lecture très fine que Julie Duclos fait de Ruy Blas est toute à l’image du décor épuré aux lignes claires et aux grands volumes conçu par son scénographe Matthieu Sampeur : elle se place autant à distance du XVIIème siècle espagnol que de notre temps ou encore de la France d’Hugo. La précision avec laquelle les comédiens se saisissent de l’alexandrin, leur habileté à incarner autant des individualités que des types et à embrasser les registres multiples que prend tout au long de ses presque trois heures la mise en scène de Julie Duclos font de celle-ci une forme de carrefour de différentes époques. Les injustices sociales et politiques qui s’y expriment, ainsi que les révoltes qui s’y opposent gagnent en force d’être ainsi montrées comme de simples maillons presque interchangeables d’une chaîne interminable d’iniquités. En remplaçant le monologue de Ruy Blas face aux ministres corrompus par un discours public prononcé par Victor Hugo en 1876, dénonçant l’absence de réaction des gouvernements européens face à la crise balkanique, la metteuse en scène souligne subtilement cette répétition des violences. Toujours inquiet et discret, jusque dans la réussite sociale et amoureuse – il conquiert de cœur de la reine d’Espagne, délaissée par le roi Charles II – qu’il connaît en un rien de temps, le Ruy Blas de Stéphane Varupenne n’est pas un héros omnipotent. Il laisse toute la place aux nombreux autres personnages d’exister pleinement, et avec eux tous les micro-récits qui font de cette pièce un riche tableau social et non pas seulement l’histoire d’une ascension et d’une chute personnelle.

Anaïs Heluin