Fruit d’une commande du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis à l’autrice Claudine Galea, Ces filles qu’on attend explore les marques laissées sur quatre jeunes dionysiennes par leur enfance accidentée. Écrit à partir d’entretiens, ce « récit-théâtre documenté » est écrasé par une mise en scène aux formalismes vains.

Après les larmes. Qu’elle est belle cette tête qui pense. Éclairer la vie. Les trois chapitres du « récit-théâtre documenté » écrit par Claudine Galea — à la suite d’une commande du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis pour l’édition 2023 du Festival L’équipé.e — ont pour thème commun l’enfance. L’enfance comme terre de douleur et de violence. L’enfance comme espace confisqué au bien-être, à l’innocence. Élaboré à partir d’entretiens menés auprès d’habitantes et d’habitants de Saint-Denis (lors de ces collectes de paroles, la dramaturge était accompagnée des trois interprètes du spectacle aujourd’hui mis en scène par Elsa Granat : Ambre Febvre, Benoît Seguin et Annabelle Simon), Ces filles qu’on attend pose un regard à la fois pointu et empathique sur les premières années de quatre jeunes dionysiennes. Le texte pleinement vivant de Claudine Galea (publié aux Éditions Espaces 34) n’est jamais là où on l’attend. Il dépasse de loin le cadre du « compte-rendu de témoignages » pour prendre de la hauteur et penser, questionner, envisager pour ce qu’elles sont — des histoires importantes, à portée universelle — les portions d’existence dont il est question.

Des histoires importantes, à portée universelle

Bien sûr, on retrouve dans cette matière mouvante les voix des jeunes filles interviewées, mais aussi celles de l’autrice, d’enseignants, d’une éducatrice, d’une infirmière, d’une sociologue…. Tous ces points de vue se rejoignent pour composer une œuvre organique, éloquente jusque dans ses non-dits, que le spectacle créé au Théâtre Gérard-Philipe obscurcit au lieu d’éclairer. La mise en scène formaliste d’Elsa Granat ne rend justice ni à la profondeur, ni à l’aboutissement stylistique du texte dont elle s’empare. Elle l’écrase, brouille ses impulsions et limite ses enjeux, surcharge la représentation de signes inutiles. Costumés comme des scientifiques sur le point d’analyser une scène de catastrophe, Ambre Febvre, Benoît Seguin et Annabelle Simon investissent le plateau. Ils crient, s’agitent, scrutent les boites noires des vies accidentées qu’ils sont venus étudier. Ils examinent les réactions sensorielles d’une plante, aussi, avant de peindre au sol, à grands traits, les personnages d’un dessin d’enfant. Tous trois se partagent pensées, propos et questionnements sans les adresser à qui que ce soit. Alors, les mots se perdent. Le sens faiblit. On se raccroche aux perspectives plastiques de la belle scénographie signée James Brandily. Mais ce dérivatif est temporaire. Il ne sauve pas définitivement de l’ennui.

Manuel Piolat Soleymat