Très amusant pour les plus jeunes, poétique et drôle pour les grands, The smallest things propose de faire spectacle de trois fois rien. Une création réjouissante de Marc Oosterhoff et Owen Winship.

On dirait deux ados dans une chambre. Qui s’ennuieraient vaguement et chercheraient de quoi s’occuper, genre des trucs amusants à bricoler. À côté d’eux, en vrac sur une table : des tasses à café, des rouleaux de scotch de tailles et de couleurs différentes, un mini piano électrique, une guitare modèle réduit. La faire tenir en équilibre sur le manche ? Ça ne marche pas, elle glisse. En l’emboîtant dans un rouleau de scotch ? Non plus. Heureusement, la croc gauche de Marc Oosterhoff fera l’affaire. Lui et Owen Winship, résident suisse venu des États-Unis, poursuivent ici l’aventure entamée avec Lab Rats. Avec The smallest things, ils entreprennent maintenant de faire spectacle de rien, ou de pas grand-chose, comme par exemple des lois physiques du monde qui font qu’une grosse tasse chute plus vite qu’une petite, ou qu’un rouleau de scotch cesse de rouler quand la table qui le soutient roule en sens inverse. Ainsi démarrent-ils leur spectacle, par de menues inventions qui ne peuvent se faire qu’à deux, comme de tourner en rond sur des chaises à roulettes, mains dans les mains, dans un tournis qui s’accélère.

Acrobates du réel

Se mêlent dans The smallest things l’expression de la fragilité des équilibres physiques et de nos conditions humaines – saisissante image du roi couronné en contre-jour, chancelant sur sa grosse boule d’équilibre -, mais aussi le plaisir de la recherche et de l’expérimentation, qui conduisent à un certain émerveillement. Chaque nouveau numéro paraît ainsi s’improviser à deux, avec ce bric-à-brac à portée de main. Des perches, des projecteurs, de la musique et des messages téléphoniques qui déboulent sur la boîte vocale viennent augmenter le dispositif. L’histoire d’un grizzly albinos renvoyé en Arctique parce qu’on le prend pour un ours blanc ou celle d’un homme qui propose à un autre de l’aider à porter son fardeau ouvrent les questionnements mélancoliques des deux (vieux) ados, qu’on retrouve allongés comme dans des lits superposés, à se demander si on peut vivre sans émotions. Nullement neurasthénique, simplement empreint de cette mélancolie qui pousse à chercher les moyens de réenchanter le monde et de se réjouir des « smallest things », le spectacle conçu par ce duo d’acrobates du réel ravive le plaisir qu’enfant, à condition d’un certain désœuvrement, on a de découvrir les petites lois du monde qui nous entoure. Un programme en soi tout aussi simple et ambitieux que poétique.

Eric Demey