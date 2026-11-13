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N°348
novembre 2026
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Théâtre - Critique

Isabelle Lafon crée « Celle qui doute » à La Colline : un concentré de grâce théâtrale

Isabelle Lafon crée « Celle qui doute » à La Colline : un concentré de grâce théâtrale - Critique sortie Théâtre Paris La Colline - Théâtre national
©Isabelle Lafon dans Celle qui doute. Crédit : Christophe Raynaud de Lage
Isabelle Lafon dans Celle qui doute. Crédit : Christophe Raynaud de Lage

La Colline – Théâtre national / texte et mise en scène Isabelle Lafon

Publié le 13 novembre 2026 - N° 349

Après Cavalières, Je pars sans moi, Les Imprudents…, Isabelle Lafon est de retour à La Colline — seule sur scène — dans un texte habité par trois personnages. Envolée théâtrale d’une heure et dix minutes, Celle qui doute exprime, à travers des états d’être uniques, la matière profonde de l’imaginaire et de la vie.

Isabelle Lafon, c’est donc celle qui doute. Celle qui dit, qui s’élance sans retenue dans les mots, dans le jeu, dans l’imaginaire. Celle qui vit pleinement chaque seconde du moment (précieux, hors du temps) qu’elle partage avec les spectatrices et spectateurs venus la voir, l’écouter, au Théâtre de la Colline. Venus vibrer avec elle à l’occasion d’émotions amples, de sursauts inattendus, les yeux rivés à son corps mu par de drôles d’oscillations, d’engagements, les oreilles attentives aux inflexions de sa voix saillante ou sinueuse, c’est selon. Cette voix et ce corps convoquent devant nous, dans l’espace bifrontal qui les place au sein de notre sphère d’intimité, son double théâtral (Isabelle Lafon), ainsi qu’une vieille interprète d’origine géorgienne (Keto), sa voisine. Et enfin, en guest-star, le reflet fuyant d’une adolescente pas comme les autres (Madeleine) que l’autrice-comédienne-metteuse en scène a mise au monde dans Cavalières, son précédent spectacle. Jupe, pull, baskets, socquettes : cette femme qui doute, cette comédienne entre vulnérabilité et vigueur, évidence et fantaisie, débarque d’on ne sait où et nous gagne illico à sa cause — à ses causes.

 Isabelle Lafon, Keto et Madeleine

Et c’est parti pour une virée mémorable au sein de territoires dépourvus de conformisme, de la moindre monotonie. Et ça va haut. Et ça virevolte. Et ça avance dans des flots de langue, au gré des vagues submersives d’un théâtre qui fait rire et émeut, qui emporte. Un théâtre (suspendu à un fil) qui grise à force d’innocence, de profondeur, de tact. De tendresse. De délicatesse. Ces femmes sans manières se présentent à nous comme elles sont. Elles avancent au-dessus du vide. Elles n’ont pas peur. Du moins, ne le montrent-elles pas. Elles se baladent, ensemble, dans les allées du bois de Vincennes, parlent de tout, confient les particularités qui font d’elles qui elles sont. L’une a voulu se lancer dans le stand-up. L’autre s’extirpe de la vieillesse pour affirmer qu’elle a été, qu’elle est encore, une bombe sensuelle. Leur lien, leurs sentiments grandissent. Ils se hissent à la hauteur d’une pudeur qui se dérobe aux mots.  Madeleine, elle, est tombée amoureuse d’un jeune homme rencontré dans un cours de karaté. Tout le monde pense que l’amour n’est pas pour elle. Elle, s’assoit sur sa différence et lui déclare sa flamme dans un poème. Ses paroles, ses regards, ses souffles singuliers seront les derniers d’un concentré de grâce théâtrale qu’on n’est pas près d’oublier.

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Celle qui doute
du jeudi 12 novembre 2026 au samedi 12 décembre 2026
La Colline - Théâtre national
15 rue Malte-Brun, 75020 Paris

Du mardi au vendredi à 20h30, le samedi à 18h. Durée : 1h10. Tél. : 01 44 62 52 52. www.colline.fr

Également le 22 janvier 2027 à L’Azimut, Antony – Châtenay-Malabry, du 23 au 25 mars au Quartz – Scène nationale de Brest, du 11 au 22 octobre aux Célestins – Théâtre de Lyon.

 

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