Shiver / All I need, une écriture intense d’ Edouard Hue

À la Scala, Edouard Hue déploie deux pièces en miroir qui font vibrer son écriture intense : le duo Shiver, à l’expressivité folle, et le puissant All I Need, pièce de groupe où le geste explose et porte des revendications politiques.

Encore confidentiel en France, cet Helvète d’adoption investit la Scala de Paris pour déployer sa danse intense. Présenté comme l’étoile montante de la danse suisse, Edouard Hue, trentenaire originaire d’Annecy, s’est illustré comme interprète chez Hofesh Shechter, Damien Jalet, Foofwa d’Immobilité ou encore Olivier Dubois. Plusieurs fois récompensé en France pour sa danse viscérale, intense, fluide et constellée de rupture, il décroche en 2019 le titre de « Danseur Exceptionnel » aux Prix suisses de la danse, une distinction créée pour encourager la création chorégraphique. Précoce, il a fondé la Beaver Dam Company dans sa vingtaine, pour affirmer sa vision de la danse, à l’expressivité physique et aux accents politiques.

Danse puissante et fluide

À La Scala, il présente deux pièces qui permettent de saisir son style : Shiver (2019) et All I need (2021). La première est un duo avec la danseuse Yurié Tsugawa, où les interprètes s’étendent dans l’espace avec vigueur et fluidité, dépliant une palette d’émotions. Puis avec All I need, réponse en gestes à l’élection de Donald Trump, il fait vibrer la théâtralité de la danse avec neuf danseurs au plateau, qui traversent pulsations intenses, secousses, courses folles et ralentis hypnotiques. Les interprètes suivent la structure d’un jeu de go, en quête d’une harmonie qui pourrait advenir du chaos, évoluant dans une atmosphère qui ne cesse de se tendre et se détendre.

Belinda Mathieu.