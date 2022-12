Triple programme d’excellence avec Le Ballet BC (British Columbia)

Le Ballet BC, peu connu en France, adulé à l’étranger, propose un triple programme d’excellence qui réunit trois grands chorégraphes internationaux.

Le Ballet BC (British Columbia) a été fondé en 1986 à Vancouver. Depuis ses débuts, c’est une compagnie internationale, résolument tournée vers la création contemporaine. Audacieux et innovant, le Ballet BC est un vrai moteur pour la danse contemporaine canadienne, et un révélateur de nouveaux talents. Son répertoire est exclusivement composé d’œuvres de la fin du XXe siècle et du début du XXIe dans toute leur diversité de styles et de techniques. En 2019 cette compagnie de haut niveau a été nominée pour un Olivier Award pour la Meilleure nouvelle production. Depuis 2020, elle a un nouveau directeur, Mehdi Walerski, qui présente une de ses pièces dans ce programme : GARDEN. Inspiré par le Quintette pour piano et cordes en la mineur de Camille Saint-Saëns, et par La Danse d’Henri Matisse, c’est une pièce aussi élégante que sophistiquée dans sa composition. Sensations impalpables, énergie et sensualité assemblent un bouquet unique comme une fragrance de notre existence.

Pulsions et impulsions

The Statement (La Déclaration) de Crystal Pite et Jonathon Young, tient autant d’un théâtre gestuel très graphique que d’une chorégraphie millimétrée. Elle met en scène des rapports de pouvoir dans une société plutôt aseptisée aux prises avec une situation de crise dramatique. Dans la veine du brillant Betroffenheit et de Revizor, également écrits avec Young, la chorégraphe canadienne conjugue texte et mouvement de manière aussi convaincante que dérangeante sur le fond sonore inquiétant d’Owen Belton. Enfin, avec Bedroom Folk, Sharon Eyal et Gai Behar créent comme à l’accoutumée sur la musique techno d’Ori Litchik une pièce hypnotique, exigeante et spectaculaire. Vite devenue emblématique du répertoire de tournée du Ballet BC à travers le monde, Bedroom Folk avec ses unissons impeccables et sa mécanique bien huilée nous propulse dans un monde où la discordance nous rassure.

Agnès Izrine