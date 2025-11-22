La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Critique

Aina Alegre développe avec « Fugaces » une chorégraphie rituelle puissamment ancrée dans la culture flamenco.

Aina Alegre développe avec « Fugaces » une chorégraphie rituelle puissamment ancrée dans la culture flamenco. - Critique sortie Danse Annecy Bonlieu - Scène nationale Annecy
©Crédit : Martin Argyroglo La dimension rituelle de Fugaces d’Aina Alegre
Crédit : Martin Argyroglo La dimension rituelle de Fugaces d’Aina Alegre

Reprise / Bonlieu - Scène Nationale Annecy / Chorégraphie Aina Alegre

Publié le 22 novembre 2025 - N° 338

Une danse profondément inspirée par une culture, et pourtant, l’apparition d’une écriture pleine de perspectives : c’est le défi relevé par Aina Alegre pour cette nouvelle création

Une pénombre d’où se détachent des silhouettes au lointain. Puis une danseuse au-devant, surgie d’on ne sait quel limbe. Cette apparition figure-t-elle la Carmen Amaya, grande danseuse flamenca à l’origine de la recherche et de l’inspiration d’Aina Alegre pour cette création ? Le port de bras n’est pas tout à fait un braceo, le trépignement pas vraiment un zapateado… mais d’où viennent alors ces états, repris peu à peu par l’ensemble des sept danseurs ? L’impressionnante bande sonore mitraille, la lumière pulse comme le battement sourd d’un cœur, et voici que s’organisent des solos, des trios, des ensembles s’avançant face au public dans des souffles et des voix qui s’échappent en une énergie conquérante. L’attaque du geste, la vélocité, les tours en vrilles spiralées, les épaulements, le ploiement de la colonne, le martèlement du sol, les bustes projetés et les regards perçants… pas de doute, l’état flamenco est bel et bien là. C’est sur cette base qu’Aina Alegre a construit une chorégraphie haletante, pénétrante, déferlante, dans un flot oscillant entre le sauvage et la maîtrise.

Entre percussions et impressions

Les podiums ou le cercle de lumière ouvrent des espaces propices à la représentation de soi qui est aussi le jeu du flamenco. Mais la chorégraphe, sans jamais se laisser absorber par la forme, tisse des variations bien ancrées promptes à inviter d’autres codes : on est proche d’une ambiance de défilé, de battle, de fanfare, de club, presque de haka, dans des explosions de plaisir qui ne laissent aucune place aux stéréotypes. Carmen Amaya osait danser en pantalon ; ceux-là en costumes unisexes ne s’embrouillent pas de ces repères. Ils sortent leur « être flamenco », d’une puissance increvable et bien d’aujourd’hui. Quand pourrait sonner la fin du monde par un Boléro rouge de fracas, ils nous enjoignent collectivement à nous soulever, les bras offerts, ou gravissent les marches dans une frénésie dansée, prêts à en découdre. Des images et une énergie qui, bien qu’insaisissables, nous laissent une forte impression.

Nathalie Yokel

 

A propos de l'événement

Fugaces
du mardi 16 décembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025
Bonlieu - Scène nationale Annecy
1 rue Jean Jaurès, 74000 Annecy

à 20h30, sauf le 18 à 19h. Tél : 04 50 33 44 11. Spectacle vu à la Maison des Arts de Créteil dans le cadre de la Biennale de Danse du Val-de-Marne.

Spectacle vu à la Maison des Arts de Créteil dans le cadre de la Biennale de Danse du Val-de-Marne.

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
44900abonnés
5233abonnés
article suivant

« Israel & Mohamed » en tournée, par Galván & El Khatib : quand l’un ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire