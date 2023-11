Septième édition du Festival Trajectoires à Nantes

Pour sa septième édition, le festival se montre très en forme pour décadrer la danse, avec des projets qui montrent une autre façon de faire spectacle, ou qui mêlent la danse aux autres arts. Sans oublier les intimes premières fois et les œuvres grandioses.

Trajectoires, c’est cette année 53 rendez-vous en 10 jours sur Nantes et ses alentours. De nombreuses occasions pour creuser l’infinie puissance de la danse, pour aller chercher l’innovation, la rencontre, le dialogue, le déplacement. L’objet chorégraphique non identifié conçu par Eloïse Deschemin est une forme performative au cours de laquelle le dialogue avec un invité donne lieu à la participation du public et à l’activation des réseaux sociaux. MINI TOAST Entretien Lunch bouscule tous les attendus, tout en restant ouvert et facétieux. Avec Vincent Dupont et Charles Ayats, c’est une incursion dans une autre réalité qui est proposée. Munis de casques, les spectateurs de No Reality Now naviguent entre deux constructions imaginaires, apportées en même temps par le live et par le numérique. Pauline Weldmann crée quant à elle Antres, une « chorégraphie de voix » faisant communauté avec cinq voix aussi chantantes que dansantes. À ne pas manquer également : la première de En danseuse d’Alain Michard, qui invite un nombre impressionnant de chorégraphes-danseurs de différentes générations à participer à une « collection de gestes », activée via l’image filmique et une performance.

Dix jours de découvertes

Le cinéma est en effet volontiers présent dans ce festival de danse : Laurent Cèbe présente Habiter, sa série vidéo-chorégraphique, et bénéficie d’une carte blanche en écho à son spectacle Moche. Deux courts-métrages de la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh issus de la collection Arcanes montrent trois femmes comme trois paysages en mouvement. Patricia Allio livre son premier long-métrage, Brûler pour briller, suivi d’une rencontre-discussion avec François Chaignaud. Un travail qui résonne avec la proposition musicale et chorégraphique de ce dernier, Romances Inciertos, un autre Orlando, chef-d’œuvre conçu avec Nino Laisné. Le très attendu 2023 de Maguy Marin est aussi à l’affiche. Projet plus intime, Max Fossati crée son solo Inaccessible Vallée, profondément relié à son grand-père, dans une scénographie en transformation créée en collaboration avec Yannick Hugron. Quant aux deux Italiennes Simona Rossi et Simona Bertozzi, elles se partagent le plateau dans une soirée où elles se mettent en scène, entre solo et duo.

Nathalie Yokel