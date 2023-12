West Side Story, chef-d’œuvre de la comédie musicale, aborde les questions d’identité et d’appartenance et raconte une jeunesse en quête d’une vie meilleure.

Après le film aux dix oscars de Robert Wise et Jerome Robbins, après celui, récent, de Steven Spielberg, retour à l’essentiel, autrement dit au spectacle sur scène, pièce historique de théâtre musical créée à Broadway en 1957 par une « dream team » : Leonard Bernstein (musique), Arthur Laurents (livret), Stephen Sondheim (paroles des chansons) et Jerome Robbins (mise en scène et chorégraphie). Inutile de souligner qu’il n’est pas si facile de relever le gant. Pourtant, cette nouvelle mise en scène du new-yorkais Lonny Price, metteur en scène renommé de Broadway, mais aussi la réécriture chorégraphique de Julio Monge à partir de celle de Robbins, le casting convaincant réunissant des chanteurs dans la tradition de Broadway et du West End, les danseurs polyvalents aux accents modern jazz, communiquent leur énergie, leur punch, et leur sensibilité à la salle tout entière. Il faut dire que cette histoire d’amour universelle, cette chorégraphie intense et captivante d’un syncrétisme étonnant entre expressions savante et populaire, cette musique puissante et surtout cette ode à la tolérance et la réconciliation rendent cette œuvre totalement intemporelle, voire même très actuelle. Les gangs des quartiers d’hier ressemblant à ceux des cités d’aujourd’hui.

Une tragédie d’envergure

Servie par une équipe de création internationale, la mise en scène, avec ses décors à facettes montés sur roulettes, est une belle trouvaille qui laisse toute sa place à la danse. Il faut dire que Julio Monge a travaillé directement avec Robbins, et a été consultant artistique pour la nouvelle version cinématographique réalisée par Steven Spielberg. Il a su garder la nonchalance inimitable de la danse américaine qui sait passer presque subrepticement du geste le plus quotidien à la chorégraphie la plus sophistiquée, et a même ajouté plus de scènes dansées dans le spectacle, notamment au premier acte après America, et au second, dans l’air Somewhere (qui est le seul à être enregistré – ce qui reste un peu étrange bien que la danse fonctionne parfaitement), qui devient un plaidoyer contre la violence ou la xénophobie, les préjugés et le racisme. Mais surtout, il a su utiliser le vocabulaire du chorégraphe pour renouveler ces scènes d’ensemble qui font avancer l’action. Les tableaux et les chansons les plus connus comme Something’s Coming, America, Tonight, Gee Officer Krupke, sont exécutés de main de maître, avec une mention spéciale pour Anita (Kyra Sorce). Jadon Webster campe un Tony très crédible avec sa voix de crooner (même s’il a un peu de difficultés dans les aigus) et Melanie Sierra une Maria très émouvante. Le dynamisme de l’orchestre emporte le tout dans son énergie enthousiasmante.

Agnès Izrine