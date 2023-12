Sylvain Prunenec X 3 ! avec force et discrétion

Qu’il soit emperruqué des fesses à la tête, bondissant devant des paysages infinis, ou traversant les états de corps légués par Odile Duboc ou Dominique Bagouet, Sylvain Prunenec balade sa silhouette dans la création chorégraphique avec force et discrétion.

Ce focus dans le festival Faits d’Hiver est une riche idée, qui célèbre à la fois la figure de l’interprète et la question du chorégraphe, que le danseur nous livre dans trois propositions différentes. Le fil est un solo où lui-même met en scène son parcours de danseur : outre les grandes figures qu’il convoque, ce sont aussi ses pensées en tant qu’interprète qu’il livre, en tant que corps dansant et pensant. 48e parallèle est aussi inspiré d’une expérience personnelle, celle de son infatigable marche des confins de la Bretagne jusqu’à l’île de Sakhaline en Russie. Les récits, les images époustouflantes et les sonorités croisées magnifient sa danse, pleine d’imaginaires pour le spectateur et de vécu pour le danseur. Enfin, son élégante présence en tant qu’interprète dans Poufs aux Sentiments donne une touche burlesque à la fantaisie baroque de Clédat & Petitpierre. Même entièrement dissimulé sous son costume nuageux, il reste pour nous une silhouette familière et irremplaçable du paysage chorégraphique français.

Nathalie Yokel