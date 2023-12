« Un tour en Australie » de la chorégraphe Lucy Guerin

La chorégraphe Lucy Guerin célèbre ses 20 ans de carrière sous le signe de l’audace, dans le cadre de Chaillot expérience #4 : Go Australia.

Dans Pendulum de Lucy Guerin trente-neuf cloches suspendues et éclairées de l’intérieur, servant également de haut-parleurs, structurent un espace carré, tandis que des cymbales accrochées depuis le haut plafond du théâtre résonnent. Dans cette forêt métallique et sonore, sept danseuses oscillent d’états de corps tantôt aériens tantôt telluriques, amenant les interprètes à s’adonner à des forces invisibles mais d’autant plus palpables. La musique du compositeur percussionniste Matthias Schack-Arnott tient autant de l’installation performative que du spectacle vivant. En deuxième partie, le duo How to be Us joue sur une formidable liberté d’expression due aux improvisations de Lilian Steiner et Samantha Hines. Avec elles, le mouvement se réinvente à tout instant et dans chaque partie du corps, comme pour exposer une sorte de grammaire des structures formelles de la chorégraphe australienne. Entre liberté et contraintes, se noue alors un dialogue des corps entre complicité, tendresse, lutte, et jeu de domination.

Agnès Izrine