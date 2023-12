Dans le cadre du Festival Faits d’Hiver Danse avec le Maif Social Club, Julie Nioche présente son solo Spirales, comme une main tendue à la complexité de l’enfance et à la rencontre.

Pour élaborer ce solo, Julie Nioche s’est rendue à Nantes et au Mans, dans des écoles lors d’ateliers menés avec des enfants en situation d’exclusion, de précarité ou atteints du trouble autistique. Au fil des rencontres et des histoires partagées, des ponts se sont formés, par la danse ou la parole. Julie Nioche a alors choisi de partager non pas ces histoires particulières, mais les liens tissés entre les expériences personnelles de chacun. À l’aide de fines cordes colorées reliant les spectateurs à elle, la chorégraphe compose une spirale colorée et chorégraphique, illustrant les liens soudains entre des individus qui ne se connaissent pas, placés en cercle autour d’elle. De ces rencontres à la fois intimes et publiques, entre chant et danse, elle pose les jalons, dans une spirale infinie, de la « relation saine » avec celui ou celle qu’on ne connait pas.

Louise Chevillard