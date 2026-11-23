Pour ce concert du dimanche matin, Selim Mazari, Anton Gerzenberg et Jean-Paul Gasparian, trois pianistes trentenaires, se succèdent sur la scène du Châtelet dans un programme tout en variations et paraphrases.

Intitulé « L’art de la nuance », ce concert joue sur les réminiscences. C’est d’ailleurs ainsi que Liszt désigne les pièces – virtuoses – qu’il écrit sur les thèmes de quelques opéras favoris. Selim Mazari joue les Réminiscences de Simon Boccanegra (de Verdi) en ouverture de ce programme qui s’achèvera sur une Paraphrase du Trouvère sous les doigts de Jean-Paul Gasparian. Entre les deux, les Variations sérieuses de Mendelssohn (sur un thème original) puis, interprétées par Anton Gerzenberg, celles composées par Brahms sur le 24e Caprice pour violon de Paganini s’enchaîneront aux atmosphères de deux Nocturnes : le Sixième de Fauré, qui invente une nouvelle forme discursive, et les Fêtes, nocturne pour orchestre de Debussy, dans un arrangement de Leonard Borwick, qui fut l’un des grands interprètes de Liszt et Brahms à la fin du xixe siècle – la boucle est bouclée.

Jean-Guillaume Lebrun