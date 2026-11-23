Vingt-cinq œuvres de vingt-cinq compositrices de toutes époques à découvrir avec une trentaine d’interprètes.

Lancé en décembre 2020, en plein confinement, sous la forme d’un « calendrier de l’avent vidéo », ce rendez-vous qui permet de faire entendre les œuvres redécouvertes de compositrices, a depuis trois ans son prolongement en concert. Les vingt-cinq pièces du « calendrier », répondant cette année au thème des quatre saisons, y sont présentées en regard d’un tableau issu des collections du Musée d’Orsay. La violoncelliste Héloïse Luzzati, initiatrice du projet, s’entoure d’une foule d’interprètes : les chanteuses Marie-Laure Garnier, Marielou Jacquard ou Sandrine Piau, les pianistes David Kadouch, Célia Oneto Bensaid ou Vanessa Wagner, les Quatuors Hanson, Hermès et Présages, la violiste Lucile Boulanger et bien d’autres encore.

Jean-Guillaume Lebrun