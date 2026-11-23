Avec les solistes des deux dernières promotions de l’Académie de l’Opéra Royal, Chloé de Guillebon dirige l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles dans le Gloria de Vivaldi, le Dixit Dominus de Haendel et un motet de Bach.

Le Gloria RV 589 est l’œuvre de musique sacrée la plus célèbre de Vivaldi. Composé vers 1713-1715, il fait contraster des mouvements d’une grande vitalité rythmique et concertante, avec des parenthèses extatiques d’une intense intériorité, tels le chœur Et in terra pax, l’air pour soprano Domine Deus, ou l’air pour contralto et chœur Domlne Deus, Agnus Dei. Cette manière très picturale de mettre en musique la piété, caractéristique du baroque italien, se retrouve dans le Dixit Dominus que le jeune Haendel a composé à Rome en 1707, au début lors de son séjour dans la péninsule. La partition, pour solistes et chœur, fait ressortir la puissance émotionnelle du psaume avec un sens théâtral nourri par une maîtrise contrapuntique qui n’a rien à envier à celle de Bach, dont le motet BWV 225 constitue une illustration, dans une tradition luthérienne moins tournée vers le spectaculaire.

Gilles Charlassier