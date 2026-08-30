Selah Sue and The Gallands, entre groove et jazz contemporain.

Énergique, cette nouvelle formation qui unit Selah Sue et le duo The Gallands développe une alchimie organique sur scène, mélange de groove et jazz contemporain.

La chanteuse belge bien connue est en mouvement vers un nouveau chapitre de sa trajectoire artistique. Movin’, le dernier album de Selah Sue, s’organise comme un récit introspectif qui privilégie l’écoute et l’étroite association avec le duo jazz belge The Gallands, formé du batteur Stéphane Galland et du claviériste Elvin Galland. La musique est moins centrée sur l’énergie soul et les refrains accrocheurs qui ont fait le succès de Selah Sue. Elle explore aujourd’hui une matière plus organique, en prise avec le jazz. Court et épuré, ce nouveau programme est une étape symbolique reposant sur une idée simple : accepter les doutes mais continuer d’avancer. Véritable projet collectif, les arrangements permettent à la voix de Selah Sue de s’exprimer dans toutes ses nuances. Profondément inscrite dans la tradition, cette approche fait éclore des émotions subtiles.

Philippe Deneuve