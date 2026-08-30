Baptiste Herbin et Minino Garay mettent à l’honneur des chansons d’Amérique du Sud qu’ils ont arrangées avec beaucoup de fraîcheur et de passion.

En formant Los Arregladores (Les Arrangeurs), le saxophoniste Baptiste Herbin et le percussionniste Minino Garay ont rassemblé leurs univers pour revisiter des chansons d’Amérique latine et des standards. Avec le contrebassiste Felipe Cabrera et le pianiste Leo Montana, ce quartet forme une équipe soudée où les expériences de chacun alimentent une musique ouverte et généreuse. Los Arregladores est aussi un hommage vibrant aux arrangeurs, artisans discrets mais essentiels, qui donnent une épaisseur aux compositions. Cette musique érudite, sensible et audacieuse invite à écouter autrement des chansons que l’on croyait déjà connaître, dont les racines sont boliviennes ou argentines. Minino Garay et Baptiste Herbin sont animés par la même envie de partager la richesse de ces mélodies au diapason d’un jazz alerte.

Philippe Deneuve