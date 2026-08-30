Alors qu’il vient d’être le sujet d’une formidable compilation intitulée Lovari, le nomade oudiste Titi Robin fait sa rentrée parisienne avec une bien belle formation.

« La réunion musicale que constitue ce quatuor vise pour moi une forme d’idéal abandon en confiance entre des solistes qui, de par leurs parcours et leur approches esthétiques du discours improvisé, ont fait leurs classes dans un vaste monde créatif contemporain incluant amoureusement les modernités de l’univers méditerranéen, de l’Est de l’Europe et des riches écoles des Suds qui nous ont vu grandir. » C’est avec le contrebassiste canadien Chris Jennings, le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento et le flûtiste indien Rishab Prasanna que le plus Méditerranéen des Angevins s’associe pour un concert placé sous le signe du sable et de l’écume. Un juste diapason pour imaginer deux soirées aux confins de bien des univers, où le sillon de passés conjugués laissera des traces indélébiles pour éclairer un chemin vers un avenir à l’écoute de tous, sans exclusive.

Jacques Denis