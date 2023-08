Avec Sehnsucht, Pablo Marquez et Maria-Christina Kehr réalisent le premier enregistrement mondial de transcriptions pour guitare de lieder de Schubert contemporaines du compositeur viennois, donnant un éclairage inédit à une pratique oubliée par l’historiographie.

L’aventure du guitariste Pablo Marquez avec les lieder de Schubert a commencé il y a quelques années pour un concert dans le cadre de l’Académie-Festival des Arcs. « Sur les transcriptions pour guitare du vivant du compositeur, le musicologue Thomas Heck avait fait des recherches il y a un demi-siècle. Le corpus qu’il avait redécouvert n’était cependant pas complet et d’autres partitions ont été révélées depuis. » En recoupant les diverses sources, ce ne sont pas moins de 71 lieder qui ont été publiés avec cet accompagnement alternatif dans la Vienne du Biedermeier – dans trois cas, tel Der Wanderer, la version traditionnelle pour piano est parue après celle pour guitare. De cet ensemble de mélodies, le soliste argentin en a retenu 15. Pour certaines, l’édition originelle de la transposition étant perdue, l’adaptation a été reconstituée dans l’esprit de la pratique de l’époque.

Un regard inédit sur les lieder de Schubert

Pour cette réhabilitation musicographique, Pablo Marquez a choisi un instrument historique réalisé par Johann Anton Stauffer, le fils du créateur de l’arpeggione, Johann Georg – et dont une guitare est exposée dans le musée de la maison natale de Schubert. « Sa sonorité plus légère et plus souple que la guitare moderne, qui se rapproche du piano-forte, met en relief la ligne de chant. Comme il se joue debout, et non pas assis, le duo avec la voix gagne en homogénéité et souligne mieux la netteté de la déclamation. » En s’associant avec la soprano Maria-Christina Kehr, plus à l’aise dans la musique ancienne, Pablo Marquez propose un éclairage des lieder de Schubert depuis ce qui les a précédés plutôt que du point de vue des traditions post-romantiques. En faisant revivre ce pan oublié de la pratique musicale à Vienne dans les premières décennies du XIXe siècle, dont témoigne pourtant l’iconographie de cette période, l’album Sehnsucht édité par le label Vision Fugitive renouvelle l’approche d’un répertoire que l’on croit trop bien connaître.

Gilles Charlassier