Jakub Hrůša dirige les Wiener Philharmoniker

L’excellent chef tchèque est de retour au Théâtre des Champs-Élysées dans un programme romantique : Brahms (avec le pianiste Igor Levit) et Dvořák.

Magnifique ambassadeur du répertoire d’Europe centrale, Jakub Hrůša a donné à Paris, au printemps dernier, deux concerts d’anthologie, révélant un chef-d’œuvre de Janáček (L’Évangile éternel) avec l’Orchestre philharmonique de Radio France, et livrant des interprétations puissantes et singulières de Prokofiev (un Roméo et Juliette explosif) et Chostakovitch (une 5e Symphonie d’une effarante tension) avec les Wiener Philharmoniker. Il retrouve ces derniers pour deux œuvres qui ont commun un certain style narratif et des échos assumés des musiques populaires : le Concerto pour piano n° 2 de Brahms avec en soliste Igor Levit et la 8e Symphonie de Dvořák. Avec de tels musiciens, c’est un moment de plénitude musicale qui s’annonce.

Jean-Guillaume Lebrun