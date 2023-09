Le 44e Festival Piano aux Jacobins, entre découvertes et légendes

Comme chaque année depuis plus de quatre décennies, Piano aux Jacobins fait découvrir des pianistes rares en France, aux côtés de légendes comme Elisabeth Leonskaja.

En ouvrant son édition 2023 avec le Géorgien Giorgi Gigashvili, dans un programme allant du Romantisme germanique jusqu’à la Sonate n°9 de Scriabine, Piano aux Jacobins confirme son statut de défricheur de talents souvent inconnus en France. Le lendemain, Julius Asal tisse un dialogue franco-russe entre des Préludes de Debussy et Rachmaninov, et des extraits du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, agrémenté d’un Nocturne du rare Durey. Le 12 septembre, Martin James Bartlett met en regard les deux rives de l’Atlantique à l’aune d’une modernité qui avait pour noms Satie, Debussy, Gershwin ou Ginastera.

Redécouverte de répertoires oubliés

Le 11, à l’Auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, la salle complémentaire du fondateur Cloître des Jacobins, Salome Jordania revient un an après son premier concert en France aux Jacobins pour exhumer des raretés du Romantisme français, en particulier de compositrices comme Mel Bonis ou Cécile Chaminade. Le 26, Jan Bartos met à l’honneur la musique tchèque, dont le méconnu Kabelac. Si les noms désormais familiers du public français ne manquent pas à l’appel, de Jean-Claude Pennetier le 19 à Vanessa Wagner le 22, en passant par Jonathan Fournel le 21, sans oublier la légendaire Elisabeth Leonskaja en clôture dans trois Sonates de Schubert, Piano aux Jacobins invite aussi des grands solistes plus discrets en France, tels Richard Goode le 27 dans Bach, Chopin et Fauré, ou Vikingur Olaffsson, pour la première fois à Toulouse le 14 avec les Variations Goldberg, ainsi que le jazz, pour trois soirées.