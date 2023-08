Marathon du concerto avec le Concert de la Loge

Dans le cadre du nouveau festival pluridisciplinaire « Formes olympiques », le Concert de la Loge réunit de nombreux solistes pour des concerts et ateliers ouverts à tous.

On rêve d’une union des sports et des arts, ces passions qui se vivent collectivement et qui (parfois) nous élèvent. C’est ce que propose le Concert de la Loge, invité du Paris Université Club dans le beau Stade Charléty. Beau jeu, performances : le programme est construit autour des concertos pour violon, violoncelle, cor, flûte, clavecin, pianoforte… Les possibilités ne sont pas moins nombreuses que les épreuves d’athlétisme ! Un premier rendez-vous réunit à 11h des jeunes de 2 à 14 ans autour des Quatre saisons de Vivaldi, suivi de deux concerts, avec de jeunes musiciens issus du CNSMDP puis des solistes confirmés (Astrig Siranossian, Vanessa Wagner, Nicolas Baldeyrou) sous la direction de Julien Chauvin.

Jean-Guillaume Lebrun