Les deux week-ends d’automne des Coups de cœur de Chantilly sont consacrés au Quatuor Modigliani et à Martha Argerich, dans le cadre magnifique du musée Condé légué par le Duc d’Aumale à l’Institut de France.

Initié en 2021, le festival Les coups de cœur de Chantilly se décline depuis cette année en quatre week-ends, deux au printemps et deux à l’automne, chacun autour d’artistes ou d’ensembles de premier plan. Le premier des deux rendez-vous de l’automne 2023 est confié au Quatuor Modigliani. Dans un programme de musique française autour du Quatuor de Ravel, les Modigliani s’associent à la violoniste Sayaka Shoji et au pianiste Benjamin Grosvenor pour le Concert op. 21 de Chausson. Le dimanche matin, dans la Galerie de peinture, ils présentent leur coup de cœur jeunes talents, le Quatuor Elmire dans le Quatuor n°1 de Beethoven. L’après-midi, au Dôme, le classicisme viennois est à l’honneur, avec des lieder de Schubert arrangés pour quatuor avec contrebasse par Raphaël Merlin, violoncelliste du Quatuor Ebène, et interprétés par Matthias Goerne, qui chante également des mélodies pour trio avec piano de Beethoven aux côtés d’Iddo Bar-Shaï.

Martha Argerich et sa famille musicale

Le second week-end, du 22 au 24 septembre, réunit autour de Martha Argerich 17 artistes, dont 7 pianistes et une récitante, Annie Dutoit Argerich. La soirée d’ouverture du vendredi met en regard Mozart et Debussy avec le répertoire hébraïque – des arrangements de mélodies traditionnelles par divers compositeurs, mais aussi des Couplets séfarades d’Alberto Hemsi, le Bartok de la musique séfarade, donnés pour la première fois en France. Le lendemain matin, dans la Galerie de peinture, la soliste argentine met en valeur son coup de cœur, le pianiste sud-coréen Dong-Hyek Lim, dans quelques Impromptus D 899 et l’avant-dernière Sonate de Schubert, D 959. Au Dôme l’après-midi, le florilège à dominante russe – Rachmaninov, Prokofiev et Chostakovitch – se referme sur Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, comme un condensé de l’esprit de convivialité familiale et musicale autour de Martha Argerich. Stephen Kovacevich, avec lequel elle forme un duo désormais légendaire, propose également une master-class le dimanche matin.

Gilles Charlassier