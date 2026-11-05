« Le Sublime Sabotage »

Après plus de 300 représentations, Yohann Métay continue son exploration de la création artistique avec un spectacle inventif et drôle : dérapages contrôlés, ratés sincères et beauté de l’imperfection.

« Être du bond. N’être pas du festin, son épilogue. », recommande René Char dans les Feuillets d’Hypnos. Ainsi vit le poète ; ainsi cavalcade Yohann Métay. Après avoir mouillé le maillot, le souffle court et les jambes en feu, dans La Tragédie du dossard 512, où il faisait de la course à pied une tragédie en forme de marathon existentiel, il raconte la quête épique et burlesque d’un auteur qui essaie de transformer un échec pathétique en aventure comique. Retiré dans sa longère angevine, entre fromages de chèvre et cours de yoga, bien décidé à en finir avec la course à la reconnaissance pour vivre en paix, il est assailli par le rêve d’écrire enfin le spectacle que tout le monde attend, et donc par le doute, la procrastination et la peur de l’échec. Dans un tourbillon d’énergie, Yohann Métay campe tous les personnages de son épopée avec la sincérité du clown et la précision de l’athlète, enchaînant les situations absurdes et partageant ses angoisses avec le public, entre désir de disparaître et volonté d’être applaudi, aspiration à réussir et manie du sabotage.

Cap au pire

Faire d’une chute une danse, avancer sur la corde raide au mépris du vide, essayer, rater, essayer encore, rater encore et rater mieux à chaque pas : le comédien se joue de l’inquiétude fondamentale d’être humain, fragile et sublime face au temps qui passe, à la médiocrité ordinaire dont on peine à se satisfaire, à la gloire qui ne vient pas, au vertige du plus-que-parfait et à la gloire de l’imparfait. Entre stand-up et confessions métaphysiques, entre improvisations et maîtrise d’un art aguerri par les nombreuses représentations, Yohann Métay patine sur la page blanche en danseur, en jongleur, en poète et en humoriste, avec l’élégance de ceux qui ne sont pas dupes et la force de ceux qui veulent croire qu’il n’y a d’échec que si on n’essaie pas. « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. » selon une formule souvent attribuée à Brecht…