Il était une fois, dans un pays gris et inquiet, deux enfants, Méduse et Merveille, élevés l’une dans la crainte du monde, l’autre à l’abri de lui. Lisa Guez imagine un conte initiatique pour petits et grands.

Quel est le point de départ de ce spectacle ?

Lisa Guez : L’idée de départ était d’interroger ce qui se passe pour les enfants qui grandissent dans un monde de parents très inquiets. Comment aider nos enfants à bien grandir ? En les préparant à la violence et à l’inquiétude ou en les en protégeant ? Avec Alexandre Tran, nous avons choisi la forme du conte en imaginant l’histoire de deux enfants. Merveille est élevé par son père qui met un filtre rose devant ses yeux pour protéger sa naïveté et son innocence. Il ne lui dit pas qu’il travaille dans une usine d’armes mais qu’il est chasseur de rêves dans la forêt. Méduse, elle, est élevée à l’inverse par une mère qui la surinforme des dangers. Méduse et Merveille sont amenés à découvrir le monde ensemble et à construire leur propre regard. Comme pour le Petit Prince ou Pinocchio, ils font plusieurs rencontres qui sont toutes des métaphores de la prédation et des inquiétudes du monde d’aujourd’hui. À travers leur amitié, ils arrivent à surpasser ce qui les menace. Merveille subit une lourde désillusion en découvrant les mensonges de son père, mais Méduse découvre que la forêt qu’il a inventée existe vraiment.

« On est sauvé en croyant à la beauté. »

Quelle équipe autour de ce projet ?

L. G. : Cinq comédiens (Hovnatan Avédikian, Valentine Bellone, Raphaël Bocobza, Arthur Guillot et Nelly Latour Mailek), jouent Merveille et Méduse, un narrateur (L’Orphelin), les deux parents et tous les personnages que rencontrent les enfants. On est dans un castelet, qui installe un théâtre de conteur, où les espaces, imaginés par Suzanne Barbaud, sont figurés de manière poétique, avec un gros travail sur les costumes, réalisés par Marie Vernhes, les lumières de Lila Meynard, qui créent toute la suggestion de cet univers, et la musique de Pauline Denize et Jonathan Morali, qui accompagne le voyage des enfants en direct.

Qu’espérez-vous transmettre aux enfants avec ce spectacle ?

L. G. : C’est la première fois que nous écrivons directement pour eux. J’espère qu’ils sauront s’émanciper de nos incertitudes et circonvolutions et qu’ils vont réenchanter tout ce que nous avons désenchanté. Le conte dit que les parents sont si inquiets qu’ils ont arrêté d’envoyer les enfants à l’école. Or, dans le nôtre, on laisse aussi de moins en moins de liberté aux enfants, les protégeant de l’extérieur pour les enfermer et les confier aux nourrices virtuelles infiniment plus dangereuses. Dans notre monde où les solidarités sont affaiblies, les parents sont seuls avec eux. La perte du collectif dévore la liberté des enfants. J’espère qu’ils sauront reprendre leur destin en main, en se nourrissant, comme Méduse et Merveille, de l’expérience de l’autre, et en comprenant qu’on est sauvé en croyant à la beauté.

Propos recueillis par Catherine Robert