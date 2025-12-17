De Mozart à Webern, direction Lorenza Borrani

Lorenza Borrani dirige l’Orchestre de Paris dans Mozart, Schubert et Webern.

Premier violon solo de plusieurs grandes formations symphoniques, Lorenza Borrani a fait ses débuts à la baguette en 2024 avec l’Orchestre de Paris, dans Haydn et Ligeti. Deux ans plus tard, elle revient dans un autre programme qui fait dialoguer classicisme et modernité. La forme hybride de la Symphonie concertante pour violon et alto en mi bémol majeur K.364 de Mozart est une tribune idéale pour un chef soliste. Près d’un siècle et demi plus tard, Webern développe, avec les Cinq pièces pour orchestre op.10, d’un dépouillement et d’une concision inédits, la technique de la Klangfarbenmelodie, mélodie de timbres et de couleurs, théorisée à la même époque par Schönberg. Le compositeur allemand l’a utilisée également dans ses orchestrations de lieder de Schubert, dont la Symphonie Inachevée est devenue l’une de ses pages emblématiques du Romantisme.

Gilles Charlassier