Les voix du verbe, une performance poétique de Damien Noury

Figure de la scène slam française, Damien Noury témoigne dans Les voix du verbe de ce qui l’a mené à la poésie. Il rend aussi hommage à ceux, poètes d’hier et d’aujourd’hui, qui l’ont accompagné dans sa quête.

Le slam, pour Damien Noury, est une rencontre qui vient bouleverser son parcours artistique. Lorsqu’il découvre en 2002 cette forme de poésie orale, déclamée sur un fond musical, il décide de s’éloigner du théâtre qu’il pratique jusqu’alors comme comédien au profit de cet autre mode d’expression. Il rassemble autour de lui des artistes animés par la même passion du verbe : en 2003, naît la Cie Uppercut. Elle porte des créations au croisement de l’oralité poétique, du slam, du spoken word, de la chanson et des musiques actuelles. Damien Noury et ses acolytes y développent notamment le concept de « pulse-poésie » : « une poésie musicale et engagée, à la frontière du théâtre et du concert ».

Donneur de poésie

Chaque création est pour Damien Noury l’occasion de partager la poésie d’une manière nouvelle. En parallèle des six spectacles qu’il compose avec sa bande d’Uppercut entre 2003 et 2017, ses textes sont aussi publiés dans plusieurs anthologies. Et en 2014, il fonde le groupe Bleu Silex, tout en menant des projets de transmission autour de l’écriture et de l’oralité, auprès de divers publics. Toutes ces aventures poétiques le mènent à cette observation : « une majorité d’entre nous a un rapport plutôt distant à la poésie… Pourtant, quand je me retrouve à dire des poèmes, j’observe que la plupart des personnes sont réceptives, reliées au verbe poétique ». Ce paradoxe est au cœur de son nouveau spectacle, Les voix du verbe, une performance largement autobiographique. Et, bien sûr, poétique.

Anaïs Heluin