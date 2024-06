En mettant en scène le texte de Dominique Durvin et Hélène Prévost, Frédérique Lazarini redonne vie à une mémoire effacée, populaire et féminine. Treize lavandières picardes font corps et chœur, libérant leurs paroles et leurs émotions.

Aujourd’hui vestiges silencieux d’un passé révolu, les lavoirs autrefois bruissaient de vie, investis par des femmes au travail, maniant le battoir, frottant la brosse, rinçant encore et encore le linge à l’eau froide. Dans ce gynécée sous le sceau du labeur, les langues vont bon train, les nouvelles fusent et se partagent avec franchise. Il est heureux que Frédérique Lazarini fasse entendre à nouveau cette partition chorale écrite par Dominique Durvin et Hélène Prévost, qui connut un succès considérable à Avignon en 1986 et fut traduite et jouée dans le monde entier. Contre l’oubli de celles qui servent sans faillir, le théâtre ici redonne vie à une mémoire populaire, féminine, vaillante, qui raconte le quotidien, la famille, les chamailleries, les drames, les espoirs…

Des tranches de vie laborieuse

Nous sommes à la veille de l’épouvante de la Grande Guerre, en août 1914. Elles sont treize à faire corps et chœur. La gardienne du lavoir, l’employée, la doyenne, l’émigrée juive polonaise, l’ouvrière syndicaliste, la couturière, l’orpheline… Leurs paroles cantonnées dans leurs frontières laborieuses ne sont pas destinées à être considérées, à être écoutées. Comme le remarque avec malice et justesse Frédérique Lazarini : « c’est là la nature visionnaire de la scène qui, libérant de façon anticipée la pensée féminine dans la fiction, prépare l’émergence progressive de cette parole rebelle dans la réalité. » Coco Felgeirolles, Emmanuelle Galabru, Christine Joly et quelque douze lavandières se racontent et nous émeuvent.

Agnès Santi