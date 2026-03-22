Recréation de « L’Avare » de Gasparini

Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique ressuscitent L’Avare de Gasparini, adaptation de la célèbre pièce de Molière, dans une mise en scène de Théophile Gasselin portée par l’incarnation de Victor Sicard dans le rôle-titre.

Nourrie par la commedia dell’arte, l’œuvre de Molière a rapidement passé les frontières et, dans un retour de balancier, inspiré l’opéra italien. À son époque plus célèbre que son contemporain Vivaldi, le prolifique Gasparini a adapté L’Avare en un intermezzo comique, cette forme légère jouée au XVIIIème siècle entre les actes des opéras seria. Condensant l’intrigue pour quatre personnages, le livret de Salvi garde l’essence de la satire de caractère de l’original. Comme dans L’Uomo Femina que Vincent Dumestre avait ressuscité la saison dernière, l’histoire est relue à travers un angle plus féministe, où les calculs mesquins de Pancrazio sont mis en déroute par la ruse de Fiammetta. Dans la mise en scène de Théophile Gasselin créé au Théâtre de Caen, qui joue avec les illusions théâtrales, Victor Sicard et Eva Zaïcik incarnent de manière irrésistible ce duo comique.

Gilles Charlassier