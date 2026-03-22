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Classique / Opéra - Agenda

« Castor » et « Pollux et Platée », tragédie et comédie lyriques de Rameau se succèdent à l’Opéra Royal

« Castor » et « Pollux et Platée », tragédie et comédie lyriques de Rameau se succèdent à l’Opéra Royal - Critique sortie Classique / Opéra Versailles Opéra Royal du Château de Versailles
©Platée de Rameau dans la mise en scène de Corinne et Gilles Benizio. © Mirco Magliocca
Platée de Rameau dans la mise en scène de Corinne et Gilles Benizio. © Mirco Magliocca

Versailles / opéra

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Tragédie et comédie lyriques de Rameau se succèdent à l’Opéra Royal, servies respectivement par Leonardo García‑Alarcón en version de concert et Hervé Niquet dans la mise en scène de Corinne et Gilles Benizio.

Réglée au millimètre par Hervé Niquet à la tête du Concert spirituel et le duo Shirley et Dino pour la mise en scène, la bouffonnerie exubérante de ce Platée a déjà voyagé de Toulouse à Versailles. Son retour promet un nouveau moment de bonne humeur contagieuse, d’autant que la distribution reste pour l’essentiel inchangée : Mathias Vidal dans le rôle-titre, Jean-Christophe Lanièce en Momus, Marie Perbost (La Folie), Marie-Laure Garnier (Junon). L’Académie de danse baroque de l’Opéra Royal remplace cependant le Ballet du Capitole. En guise de prologue, si l’on peut dire, Leonardo García‑Alarcón propose le 12 avril une version de concert du Castor et Pollux qu’il vient de diriger à Genève avec notamment Reinoud Van Mechelen (Castor) et Sophie Junker (Télaïre).

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Castor / Pollux et Platée
du dimanche 12 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026
Opéra Royal du Château de Versailles
Opéra Royal, 78000 Versailles

Les 12, 13, 15 et 16 avril à 20h, samedi 18 avril à 19h, dimanche 19 avril à 15h. Tél. : 01 30 83 78 89.

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