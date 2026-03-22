Tragédie et comédie lyriques de Rameau se succèdent à l’Opéra Royal, servies respectivement par Leonardo García‑Alarcón en version de concert et Hervé Niquet dans la mise en scène de Corinne et Gilles Benizio.

Réglée au millimètre par Hervé Niquet à la tête du Concert spirituel et le duo Shirley et Dino pour la mise en scène, la bouffonnerie exubérante de ce Platée a déjà voyagé de Toulouse à Versailles. Son retour promet un nouveau moment de bonne humeur contagieuse, d’autant que la distribution reste pour l’essentiel inchangée : Mathias Vidal dans le rôle-titre, Jean-Christophe Lanièce en Momus, Marie Perbost (La Folie), Marie-Laure Garnier (Junon). L’Académie de danse baroque de l’Opéra Royal remplace cependant le Ballet du Capitole. En guise de prologue, si l’on peut dire, Leonardo García‑Alarcón propose le 12 avril une version de concert du Castor et Pollux qu’il vient de diriger à Genève avec notamment Reinoud Van Mechelen (Castor) et Sophie Junker (Télaïre).

Jean-Guillaume Lebrun