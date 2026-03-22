La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°341
mars 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Ludmila Berlinskaïa et le Quatuor national kazakh à la salle cortot

Ludmila Berlinskaïa et le Quatuor national kazakh à la salle cortot - Critique sortie Classique / Opéra Paris Salle Cortot
©Le Quatuor national kazakh. Photo : DR
Le Quatuor national kazakh. Photo : DR

Salle Cortot / musique de chambre

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Le quatuor national du Kazakhstan, dépositaires de la grande tradition d’interprétation soviétique, se retrouve autour du Quintette avec piano de Chostakovitch, rejoint par la pianiste Ludmila Berlinskaya.

Le Quatuor Gaziza Zhubanova, quatuor national du Kazakhstan, nommé en hommage à une compositrice emblématique de l’époque soviétique, fera découvrir son Premier Quatuor, composé en 1952 et nourri d’influences populaires. L’œuvre est précédée du Premier Quatuor de Schumann et suivie par le Quintette de Chostakovitch, où les quatre musiciens seront rejoints par la pianiste Ludmila Berlinskaya qui, enfant, côtoya le compositeur. Elle en est aujourd’hui une interprète d’exception et partage cette transmission directe avec les membres du Quatuor national kazakh, qui ont reçu à leurs débuts l’enseignement de son père, Valentin Berlinsky, violoncelliste du Quatuor Borodine, qui a infatigablement défendu l’œuvre de Chostakovitch.

A propos de l'événement

Ludmila Berlinskaïa et le Quatuor national kazakh
du vendredi 10 avril 2026 au vendredi 10 avril 2026
Salle Cortot
78 rue Cardinet, 75017 Paris

à 20h. Tél. : 01 48 24 40 63

 

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
50400abonnés
5367abonnés
article suivant

« Figures of Glass » avec Vanessa Wagner sur un concert scénographié
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire