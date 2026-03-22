Ludmila Berlinskaïa et le Quatuor national kazakh à la salle cortot

Le quatuor national du Kazakhstan, dépositaires de la grande tradition d’interprétation soviétique, se retrouve autour du Quintette avec piano de Chostakovitch, rejoint par la pianiste Ludmila Berlinskaya.

Le Quatuor Gaziza Zhubanova, quatuor national du Kazakhstan, nommé en hommage à une compositrice emblématique de l’époque soviétique, fera découvrir son Premier Quatuor, composé en 1952 et nourri d’influences populaires. L’œuvre est précédée du Premier Quatuor de Schumann et suivie par le Quintette de Chostakovitch, où les quatre musiciens seront rejoints par la pianiste Ludmila Berlinskaya qui, enfant, côtoya le compositeur. Elle en est aujourd’hui une interprète d’exception et partage cette transmission directe avec les membres du Quatuor national kazakh, qui ont reçu à leurs débuts l’enseignement de son père, Valentin Berlinsky, violoncelliste du Quatuor Borodine, qui a infatigablement défendu l’œuvre de Chostakovitch.