Avec le soutien des anciens de l’orchestre national de Barbès, la chanteuse Samira Brahmia part sur les traces de ses aînées, de l’autre côté de la Méditerranée

Elle n’a pas attendu son passage voici une dizaine d’années à The Voice pour se faire entendre. Forte d’une voix matinée de jazz, de rhythm & blues, de soul et de chanson arabo-berbère, celle qui « en pince pour le swing d’Ella Fitzgerald, le groove de Cheikha Rimitti, la fougue d’Edith Piaf, la saudade de Cesaria Evora », a développé une personnalité en multipliant les scènes, dont témoigne son récent deuxième disque sous son nom, Awa, marqué par les influences de l’autre rive de la Méditerranée, notamment amazigh et africaine. On ne sera donc guère de retrouver la native de Besançon en bonne compagnie avec certains des musiciens du célèbre Orchestre National de Barbès.

Jacques Denis