Le New Morning accueille la nouvelle révélation du jazz vocal, au talent déjà très sûr.

À New York, on ne parle plus que d’elle. Depuis que Samara Joy a remporté la compétition internationale de jazz vocal Sarah-Vaughan en 2019, elle ne cesse d’être désignée comme la chanteuse que le jazz attend depuis des années et le public se bouscule pour l’entendre en club. Profondément ancrée dans la tradition, dotée d’un superbe timbre profond et d’une musicalité à toute épreuve, capable d’habiter avec conviction et délicatesse certains des standards les plus rabâchés, Samara Joy possède, à tout juste 24 ans, bien des qualités pour confirmer sa réputation grandissante. Au New Morning, elle vient présenter en trio son deuxième album, « Linger Awhile » dernièrement paru sous l’étiquette Verve.

Vincent Bessières