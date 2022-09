Peter Bernstein Quartet avec Sullivan Fortner

Le Sunside présente un maitre de la guitare jazz, accompagné par un formidable pianiste.

L’élégance de ce guitariste prisé par Brad Mehldau n’est plus à vanter, tant elle est l’objet d’une admiration sans borne de la part d’innombrables musiciens tout autour de la planète. Marqué par l’exemple de Wes Montgomery et Grant Green, Peter Bernstein est un prince de la guitare jazz, sur lequel les modes n’ont pas de prise, et dont la décontraction dans le jeu et le délié dans le phrasé sont canoniques. Il se présente en club à Paris accompagné par Sullivan Fortner, brillant pianiste découvert auprès de Roy Hargrove et Cecile McLorin. Bernstein a enregistré avec lui l’album « What Comes Next » (Smoke Sessions) et partage les mêmes qualités musiciennes. Si vous cherchez la crème du jazz new-yorkais à Paris ce mois-ci, n’allez pas ailleurs.

Vincent Bessières