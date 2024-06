Dans Pouvoir, les artistes belges de la compagnie Une Tribu Collectif perdent le contrôle : leur marionnette, lasse d’être un objet manipulé, entend prendre son destin en main. Sous la farce pointe une critique politique d’autant plus fine qu’elle s’avance sous le manteau du rire.

La star du show, c’est une marionnette sur table de 80 centimètres, toute blanche, avec une belle tête ronde, des petits yeux brillants et un long nez sympathique. Plus ses trois marionnettistes, puisqu’elle nécessite trois paires de bras pour l’animer. Plus le public, car, finalement, puisque nous sommes en démocratie, le peuple est toujours la star du show, n’est-ce pas ? Du moment où des dissensions se font sentir au sein de l’équipe de manipulateurs, la marionnette tente le coup et essaie de prendre le pouvoir sur des humains dépassés par la situation. Révolution par les urnes ?

Drôle, maîtrisé et subversif

Pouvoir est un spectacle bien dialogué, et surtout très drôle. On a envie d’y reconnaître le génie belge : de la distance et de l’autodérision, un sens de l’absurde bien dosé, la liberté de ne pas chipoter et d’aller chercher le gag quand cela sert le rythme du spectacle. Il est également plein d’à-propos sur le fond, et, à mesure qu’il avance, on distingue des parallèles avec nos propres systèmes politiques et les maux de nos démocraties. Si l’on ajoute que la manipulation de la marionnette est impeccable, à la fois vive et précise, on sait pourquoi on tient là l’un des succès du dernier festival de Charleville-Mézières.

Mathieu Dochtermann