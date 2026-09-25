Sous la plume de Mathieu Rannou et dans la mise en scène de Benoît Lavigne, le comédien Franck Desmedt redonne vie à Antoine de Saint-Exupéry, par son œuvre autant que son humanité.

L’auteur Mathieu Rannou, le comédien Franck Desmedt et le metteur en scène Benoît Lavigne ont tous trois l’habitude de fréquenter des géants de la littérature du XXème siècle. Les deux premiers ont notamment créé ensemble Kessel, la liberté à tout prix, tandis que le dernier s’est récemment attaqué à Guerre de Louis Ferdinand Céline. Ils se rassemblent cette fois autour d’Antoine de Saint-Exupéry. Seul en scène dans ce spectacle intitulé Saint-Exupéry, le Commandeur des oiseaux, le comédien aborde en un même geste les multiples facettes de son héros. Son œuvre littéraire, au sommet de laquelle trône Le Petit Prince, est bien sûr au cœur de la traversée. Le rôle de Saint-Exupéry au sein de l’Aéropostale et comme pilote de guerre fait aussi partie du voyage, de même que son humanisme, ses combats pour la liberté. Grâce au théâtre, on fait ainsi la rencontre d’un homme dont la mort fut autant hors du commun que la vie. Bien que décédé en 1944 dans un mystérieux accident d’avion, Antoine de Saint-Exupéry vit encore dans les esprits.

Anaïs Heluin