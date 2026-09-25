Ce que la musique fait à nos vies est le cœur du réjouissant La bande originale de nos vies. Un spectacle conçu par Eugénie Ravon et Kevin Keiss qui part joyeusement dans tous les sens.

La musique, les chansons, pop, jazz, soul, rap, d’amour, de révolte, joyeuses, mélancoliques… La bande originale de nos vies convoque un immense medley pour explorer la place que prennent les airs et les morceaux qui traversent les vies de chacun. Ce spectacle conçu par Eugénie Ravon et Kevin Keiss mêle au plaisir d’entendre des échantillons musicaux l’intérêt de récits de vie – peut-être inventés, pour certains –, qui relatent des moments marqués par la musique, que celle-ci, en revenant aux oreilles, fait revenir à la surface de la mémoire des cinq interprètes. Toutes des femmes, de générations différentes, interprétées par Nacima Bekhtaoui, Nathalie Bigorre, Colombine Jacquemont, Eugénie Ravon et Nanténé Traoré. Oum Kalthoum à l’Olympia, Barbara au Canada, instrument du mélange et des rencontres, la musique, souligne ce spectacle, fait bien plus qu’adoucir les mœurs, elle enrichit notre humanité.

Eric Demey