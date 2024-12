“Ruination : The True Story of Medea”, chorégraphie Ben Duke

Victime ou meurtrière ? Médée a-t-elle des circonstances atténuantes ? Aggravantes ? Et Jason ? Quel est son rôle dans tout ça ? Le spectacle flamboyant de Ben Duke réinterroge le mythe.

Avec Ben Duke, la tragédie grecque de Médée est jugée à l’aune de « Faites entrer l’accusé ! ». Un vrai drame judiciaire où Jason et Médée, couple définitivement séparé depuis le meurtre des enfants, se retrouvent aux Enfers où Hadès joue le rôle du procureur et Perséphone l’avocate de la défense de Médée. Il faut dire que la meurtrière n’en est pas à son premier coup : après avoir tué son frère pour aider Jason à s’emparer de la Toison d’Or, elle a assassiné sa rivale et ses enfants ! À partir de là, le récit est repris sous différentes perspectives, entre Cluedo et Shakespeare, en passant par l’Orphée aux Enfers d’Offenbach. Drôle de mélange me direz-vous, mais c’est pourtant ce qu’arrive à mettre en scène le chorégraphe britannique, qui mixe une danse très forte, athlétique et virtuose à du texte théâtral, le tout interprété par six danseurs, capables de jouer, chanter et bien sûr, danser.

Sombre et festif à la fois

Avec une bonne dose d’humour (anglais, bien sûr !), Ben Duke invente un théâtre dansé, très loin du Tanztheater allemand. Il associe une ironie acérée à des éléments kitsch très British, une atmosphère aussi sombre que les films de Ken Loach à des blagues idiotes, traversant des scènes plutôt crues où l’obscène peut affleurer. Pour autant, les ressorts psychologiques des personnages sont explorés – et même parfois dévoyés. Dans ce True Story of Medea (La véritable histoire de Médée), qui sonde les cœurs et les reins, il y a du féminisme – Jason n’est-il pas le modèle du mâle triomphant ? – et une critique de celui-ci, du cocasse et de l’émotion, du carnaval et de la catharsis. La musique qui va de Chopin à Radiohead en passant par Rachmaninov, Purcell et Haendel est portée par les trois musiciens au plateau. Ruination signifie ruine et démolition, et si Ben Duke démolit, c’est bien pour reconstruire un nouveau mode de spectacle qui abolit les frontières entre les arts.

Agnès Izrine